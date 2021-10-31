Milli sporcu öğretmen ataması ne zaman? Milli sporcu öğretmen atama başvuru tarihleri 2021

Milli sporcuların Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Milli sporcu öğretmen ataması başvuru tarihleri için gözler MEB’e çevrilmişti. MEB son dakika sözleşmeli öğretmenlik açkılaması yaparak milli sporcuların sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimini açıkladı. Peki milli sporcu öğretmen atama başvuru tarihleri 2021 ne zaman? Milli sporcu öğretmen ataması ne zaman? Milli sporcu öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması müjdesi sonrası MEB ek öğretmen atama takvimini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 27 Eylül- 8 Ekim arasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri alınacak, 25 Ekim'de adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edildi.

Milli sporcu öğretmen atama başvuru tarihleri 2021 ne zaman?

2021 milli sporcu öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman yapılacak? 15 bin öğretmen ataması sözlü sınavlar 12- 27 Kasım arasında yapılacak. Karantina uygulamaları nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım- 9 Aralık arasında alınacak, bu adayların sözlü sınavları ise 13- 17 Aralık'ta yapılacak.

Milli sporcu öğretmen ataması ne zaman?

Milli sporcu öğretmen ataması başvuruları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1-5 Kasım'da alınacak başvuruların Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi işlemleri 8-12 Kasım'da yapılacak. İl Milli Eğitim müdürlükleri işlemleri 23-29 Kasım, atamalar ise 7 Aralık'ta gerçekleştirilecek.