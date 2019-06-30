Milli SİHA ANKA ilk 10'a girdi! Army Technology sitesi dünyanın en iyi silahlı insansız hava araçları listesini yayınladı.

Army Technology sitesi dünyanın en iyi silahlı insansız hava araçları listesini yayınladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) yapımı Anka en iyiler arasına girdi. Dünyanın en iyi SİHA’ları sıralamasında ABD’li General Atomics Aeronautical Systems imalatı 4 SİHA ilk on içinde yer alırken, listenin en başında Predator C Avenger yer aldı, onu İsrail yapımı Heron TP izledi. İşte Batı kaynaklı siteye göre, yük kapasiteleri ve sahip oldukları silahlar ile en iyi 10 SİHA: 1. Predator C Avenger 2. Heron TP 3. MQ-9B SkyGuardian 4. Predator B (MQ-9 Reaper) 5. CH-5 6. Yabhon United 40 7. MQ-1C Gray Eagle 8. CAIG Wing Loong II 9. MQ-5B Hunter 10. TAI Anka Kaynak: Kokpit.aero

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