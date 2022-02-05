Milli Savunma Sanayi güçleniyor! Proje sayısı 10 kat arttı

Milli muharip uçak, silahlı insansız hava araçları, helikopterler, zırhlı araçlar ve savaş gemileri. Yerli ve milli projeler, savunma sanayii sektörünün büyüme ivmesini artırdı. Başarı rakamlara yansıdı.

2020 yılında yalnızca 62 savunma projesi yürütülmekteydi. Yürütülen projeler yüksek oranda dışa bağımlıydı. 2022 yılında ise proje sayısı 10 katın üzerinde artarak 750’yi geçti.

Bu projelerin yaklaşık yarısı ise son 5 yılda başlatıldı.

Projelerin bütçesinde de rekor düzeyde artış yalandı. 2022’de 5.5 milyar dolarlık bütçeli savunma projeleri yürütülürken, 2022 de yaklaşık 11 katlık bir artış ile 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldı. İhale süreci devam eden projeler de hesaba katılırsa proje hacminin 75 milyar doları aşacağı öngörülüyor.



İnsansız hava araçları, helikopterler ve Drone’lar. 2022’de 1 milyar dolar olan savunma ve havacılık cirosu, 2020 yılında yaklaşık 9 kat büyüyerek 8.8 milyar dolar oldu. 2002’de 248 milyon dolar savunma ve havacılık ihracatı hacmi ise 2021’de 13 kat artarak 3,2 milyar dolara ulaştı.

Savunma sanayiinde fark yaratacak araştırma geliştirme projeleri de büyük oranda arttı. 2002’de Ar-Ge harcamaları 49 milyon dolar seviyesinde, yani neredeyse yok denecek kadar azdı. 2020’de ise savunma ve Ar-Ge harcamaları 1,24 milyar dolar seviyesine çıktı.