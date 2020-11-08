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Aktüel Milli Savunma Bakanlığından Şuşa'nın kurtarılmasına ilişkin kutlama paylaşımı:
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığından Şuşa'nın kurtarılmasına ilişkin kutlama paylaşımı:

"Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa'daki meşhur har-ı bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara"

Yeniakit Publisher
2020-11-08 13:45:20 -
Milli Savunma Bakanlığından Şuşa'nın kurtarılmasına ilişkin kutlama paylaşımı:

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Dağlık Karabağ'daki kritik öneme sahip Şuşa kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtaran Azerbaycan'ı kutlama paylaşımı yayımlandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Azerbaycan ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik ediyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa'daki meşhur har-ı bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara." ifadelerine yer verildi.

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