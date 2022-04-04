Milli Savunma Bakanlığı'ndan Selin Ciğerci açıklaması

Selin Ciğerci'nin askerlik yapan eski eşi Gökhan Çıra'yı diğer ailelerinin gözü kışlanın içerisinden dışarı çıkarma görüntüleri yayınlanmıştı. Gökhan Çıra ayrıcalık görmediğini söyleyerek bir açıklama yayınlamıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine Milli Savunma Bakanlığı açıklama yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığınca, "tezkeresini alan bir askerin Mamak'ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına" ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Tezkeresini alan bir askerin birliğinden "lüks araç konvoyu ile çıktığına" dair sosyal medyada bazı görüntüler yer aldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığınca söz konusu görüntülerin ardından derhal harekete geçilerek inceleme başlatıldı.

Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerinde, bu tür bir davranışın kabul edilmesinin asla mümkün olmadığını belirten kaynaklar, "Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK'da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır." ifadesini kullandı.