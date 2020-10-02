Milli Savunma Bakanlığı'ndan rekor kıran Azerbaycan videosu
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 'Bil Oğlum' şarkısıyla paylaştığı kliple Azerbaycan'a destek mesajı gönderdi. Twitter'da paylaşılan video, beğeni rekoru kırdı.
Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının ardından Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına dönüşen olayların yankısı tüm dünyada sürüyor. Ermenistan’ın Azerbaycan Türklerine yaptığı katliamlara yıllardır göz yuman uluslararası kamuoyu, Azerbaycan’ın misillemesiyle ‘müzakere’ çağrıları yapmaya başladı.
Batılı devletlerin aksine Türkiye ise diplomaside, ‘Ermenistan’ın işgali bitmeden barış gelmeyeceği’ vurgusu yapıyor.
Türkiye, askeri teçhizatıyla Azerbaycan’a desteklerini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, tüm maddi imkanlarının yanı sıra Azerbaycan’a manevi desteğini de sürdürüyor. MSB, sosyal medyadan ‘Bil Oğlum’ şarkısıyla Azerbaycan'a destek videosu yayınladı. Video kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Hulusi Akar'dan Azerbaycan mesajı
Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün gerçekleştirdiği konuşmada, “Yıllardır Azerbaycan’ın Karabağ konusundaki haklı davasına bir çözüm sunmayanların, Azerbaycan’ın hakkını savunmaya başlamasıyla birlikte ateşkes çağrıları yapmaları samimi olmadığı gibi inandırıcı da değildir.” ifadelerini kullandı.