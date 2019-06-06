Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Harekatı ile ilgili flaş paylaşım!
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu Twitter'dan, Pençe harekatına katılan komandoların görüntülerini paylaştı.06 Haziran 2019 Perşembe 15:27
Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından harekata katılan komandoların görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Pençe Harekâtında komandolar...Engel tanımaz aşarız, Yüce engin dağları, El verir uzanırız mor siyah bulutlara..." denildi.
İşte Bakanlığın o paylaşımı;
YORUM YAZ