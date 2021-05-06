Milli Savunma Bakanlığı'ndan Letonya'ya sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi!
MSB'den Letonya'ya Milli Savunma Bakanlığı, Letonya Parlamentosu'nun sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanımasına ilişkin açıklamada bulundu.
Letonya Parlamentosu bugün, sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanıyan kararını açıklamıştı. Letonya'ya bir tepki de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
'Reddediyor ve tanımıyoruz'
Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklamada, "Letonya Meclisinin soykırım kararını da reddediyoruz ve tanımıyoruz." ifadeleri kullanıldı.