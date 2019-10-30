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Gündem

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can Kahveci'ye destek

Milli Savunma Bakanlığı, asker selamı verdiği için UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan İrfan Can Kahveci'ye Twitter hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi. Bakanlıktan yapılan paylaşımda "İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun!" sözlerine yer verildi.

2019-10-30 18:43:00 -

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) gol sevinci sırasında asker selamı veren ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından hakkında soruşturma başlatılan İrfan Can Kahveci için bir paylaşımda bulundu. MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik’ten sana selam olsun!" ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

Adil düzen

Uefa ya ..... gözoglugözler makrona asker selami veren grizmanni niye pas gectiniz konu türkiye olunca işgüzar kesilirsiniz.
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