Milli Savunma Bakanlığı'ndan İrfan Can Kahveci'ye destek

Milli Savunma Bakanlığı, asker selamı verdiği için UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan İrfan Can Kahveci'ye Twitter hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi. Bakanlıktan yapılan paylaşımda "İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun!" sözlerine yer verildi.