Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan açıklaması

Azerbaycan karşısında ağır darbeler yiyen Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA’larının kullanıldığına dair skandal iddialar ortaya attı.

Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Ermenistan kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA’larının kullanıldığına dair iddialar yalanlandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının dün dağa çarparak düştüğünü söyledi.

Hacıyev, dün havalanan uçakların ikisinin de dağa çarparak patladığını, Erivan yönetiminin kendi halkına doğru bilgi vermediğini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA’larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır. Bunlar Ermenistan’ın karşısında Türkiye’nin olduğu algısı yaratarak arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir’’ dedi.

Ayrıca yapılan açıklamalarda, iddiaların hiç kimse tarafından ciddiye alınmadığı söylendi.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin; kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete sahip olduğu vurgulanan açıklamalarda, ‘Azerbaycan, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir’ denildi.