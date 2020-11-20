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Aktüel Milli Savunma Bakanlığından "Dünya Çocuk Hakları Günü" paylaşımı:
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığından "Dünya Çocuk Hakları Günü" paylaşımı:

"Dünyanın pek çok noktasında, çocuklar gülsün diye görev yapan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, minik bedenleri hedef alanların bir daha bu vahşete cüret edememesi için korkusuzca ve fedakarca görev yapmaya devam edecek"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 17:50:29 -
Milli Savunma Bakanlığından "Dünya Çocuk Hakları Günü" paylaşımı:

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla kutlama paylaşımı yayımlandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. Dünyanın pek çok noktasında çocuklar gülsün diye görev yapan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, minik bedenleri hedef alanların bir daha bu vahşete cüret edememesi için korkusuzca ve fedakarca görev yapmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.


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