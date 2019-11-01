Milli Savunma Bakanlığı’ndan 18 rejim askerine ilişkin açıklama!
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da ele geçirilen 18 Rejim askerinin Rusya'ya teslim edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim'de Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Suriye rejim askerlerinin Rusya'ya teslim edildiğini açıkladı.
Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada "29 Ekim tarihinde Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi." ifadelerini kullandı.