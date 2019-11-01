  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı’ndan 18 rejim askerine ilişkin açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da ele geçirilen 18 Rejim askerinin Rusya'ya teslim edildiğini duyurdu.

2019-11-01 00:14:00 - 2019-11-01 01:48:40
Milli Savunma Bakanlığı’ndan 18 rejim askerine ilişkin açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim'de Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Suriye rejim askerlerinin Rusya'ya teslim edildiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada "29 Ekim tarihinde Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 Rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim