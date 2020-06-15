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Gündem

Milli Savunma Bakanlığı vurulan bölgeleri açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 01:15:00 - 2020-06-15 01:22:09
Milli Savunma Bakanlığı vurulan bölgeleri açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık, Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin, Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize her geçen gün artan taciz, saldırı teşebbüsünde bulunan, böylece halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak’ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör yuvalarına hava harekâtı icra edilmektedir."

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