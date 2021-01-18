Milli Savunma Bakanlığı (MSB) subay alımı gerçekleştireceğini duyurdu. MSB, subay alımları ile ilgili başvuru kılavuzunu yayınladı. MSB, başvuru tarih ve şartlarına ilişkine merak edilen tüm detayları adaylara duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) subay alım ilanı duyuruldu. Bakanlık, 2021 yılı dış kaynaktan hukuk sınıfı muvazzaf subay adayı temini için kılavuz yayınladı. Adaylar tarafından merak edilen öğrenim şartları, yaş şartı, rütbe ve sağlık şartlarına ilişkin tüm detayları bildiren Bakanlık, buna ek olarak kılavuzda adayların başvuru sırasında sunması gereken form ve dilekçe örneklerine de yer verdi. Peki, MSB subay alımı başvuruları ne zaman sona erecek?

Milli Savunma Bakanlığı subay alım başvuruları ne zaman sona erecek?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) hukuk sınıfı muvazzaf subay alımı ön başvurularını 14 Şubat 2021 tarihi saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekmektedir. Adaylar başvurularını internet adresinden e-devlet şifre bilgileri ile giriş yaparak çevrimiçi (online) şekilde gerçekleştirecek. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul görülmeyecek.

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