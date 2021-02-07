  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Nefes kesen tatbikat
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Nefes kesen tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı"nın, Kara ve Deniz Kuvvetlerine ait birliklerin katılımı ile Kırklareli bölgesinde gerçekleştiği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 12:09:00 -

Milli Savunma Bakanlığı, 'Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı'nın, Kara ve Deniz Kuvvetlerine ait birliklerin katılımı ile Kırklareli bölgesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, zırhlı/mekanize birlikler ile istihkâm birliklerinin yakın iş birliği içerisinde Nehir Geçiş Harekâtı esaslarına göre icra edilen tatbikatta; tanklar su tabanına basarak, Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcıları ise (GZPT) yüzerek derin sulardan geçiş yapmıştır. Envantere yeni giren Vuran araçları, istihkâm birlikleri tarafından tesis edilen Nakliye Takımlarıyla ve inşa edilen köprüler üzerinden başarılı bir şekilde geçiş icra etmiştir. Sulardan Geçiş Tatbikatı'nda birliklerin istihkâm yetenekleri, sulardan geçiş teçhizatları ve müşterek harekât icra etme kabiliyetleri başarıyla test edilmiştir" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP ile aynı çuvala girdi! Muharrem İnce'den skandal tehdit
Gündem

CHP ile aynı çuvala girdi! Muharrem İnce'den skandal tehdit

CHP’den ayrılmak için gün sayan Muharrem İnce de, konu Müslümanlar ve onların değerleri olunca CHP ile aynı çuavala girdi.

Yerli SİHA'lara bir talip daha! 'Satın almak istiyoruz'
Gündem

Yerli SİHA'lara bir talip daha! 'Satın almak istiyoruz'

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kazak mevkidaşı ile Nursultan'da görüştü. Görüşme sonrası Kazakistan Savunma Bakanlığı, Türk İHA..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Bu muameleleri büyükelçiliklerimize bildirin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay