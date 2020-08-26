Milli Savunma Bakanlığı, Libya'daki acı haberi duyurdu

Libya'da görev yapan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz, rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

81 ile düşen acı haberi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklama ile duyurdu.

Açıklamada; Bilal Yılmaz'ın Libya'nın başkenti Trablus'ta görev yaptığı sırada rahatsızlandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı yazılı açıklamasında; Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği açıkladı.

83 milyon Türkiye'yi hüzne boğan haberle ilgili yapılan açıklamada aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dilendi.

İşte Bakanlık'tan yapılan o açıklama:

"Trablus/Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."