Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi."