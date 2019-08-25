Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız ise yaralandı." Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız ise yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız ise yaralandı."

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