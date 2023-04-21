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Gündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: TCG Anadolu gemisi İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacak
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: TCG Anadolu gemisi İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacak

Yeniakit Publisher
2023-04-21 21:26:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: TCG Anadolu gemisi İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacak

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında TCG Anadolu gemisi İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacak.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 geminin 23 limanı ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ayrıca TCG Anadolu gemisinin de İstanbul Boğazı'nda geçiş yaparak halkı selamlayacağı belirtildi.

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