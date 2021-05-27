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Gündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde sıcak gelişme
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde sıcak gelişme

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 16:39:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde sıcak gelişme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 olmak üzere 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

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Yorumlar

Hamit

Keşke böyle haberler her saat başı gelse. Allah askerlerimizi korusun.
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