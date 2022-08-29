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Aktüel Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 15:14:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyonu bölgelerinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

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