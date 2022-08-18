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Aktüel Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 20:27:00 - 2022-08-18 20:27:17

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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