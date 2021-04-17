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Gündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Devam ediyoruz!
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Devam ediyoruz!

Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Hücum Timlerinin eğitimlerine devam ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 12:27:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Devam ediyoruz!

Bakanlığın Twitter hesabından, Mavi Vatan'da başarılı görevler icra eden Amfibi Hücum Timlerinin eğitimlerinden çekilen fotoğrafları paylaştı. Açıklamada, "Amfibi harekâtın en önemli unsurlarından olan, Mavi Vatan'da başarılı görevler icra eden kılıcın keskin yüzü, okun sivri ucu Kahraman Amfibi Hücum Timlerimiz eğitimlerine devam ediyor" denildi.


Mili Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan işte o görüntüler:

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