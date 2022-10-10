Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Çok sayıda terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.