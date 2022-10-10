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Gündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Çok sayıda terörist öldürüldü
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Çok sayıda terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 16:57:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Çok sayıda terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

 

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