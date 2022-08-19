Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Başarıyla tamamladı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen 76/62 mm Milli Deniz Topu, kara testlerinin ardından liman ve deniz testlerini de başarıyla tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığın tasarım ve performans sorumluluğunda, İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketince (MKE) geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu'nun kara atışlarının ardından liman ve deniz testlerini de başarıyla tamamladığı bildirildi.

Milli Deniz Topunun ilk test atışı geçen sene aralık ayı başında yapılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile katıldığı Karapınar'daki test atışı başarıyla gerçekleşmişti.

Törene video mesaj ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "76/62 Milli Deniz Topunun envantere girmesiyle Deniz Kuvvetleri daha güçlü ve etkin bir hareket kabiliyetine kavuşacaktır" açıklamasını yapmıştı.

Bakan Akar da savunma sanayisinde yerli ve millî üretimin tercih değil zorunluluk olduğunun altını çizerek, "Başarabiliyoruz, yapabiliyoruz ve yapacağız" şeklinde konuşmuş ve ardından Deniz Topunun ilk atış talimatını vermişti.

Test atışlarının ardından Millî Deniz Topu, kara atışlarını başarıyla tamamladı. 60 saniye içinde 80 atış yapabildiği testlerde ortaya konulan Millî Deniz Topu, diğer testleri için gemiye çıkmıştı.

TCG BEYKOZ'a bir ay önce entegre edilen Millî Deniz Topu, liman ve deniz testleri kapsamında kara bombardımanı, su üstü atışları ve uçaksavar atışlarını başarıyla tamamlayarak testlerden geçti.

Milli Deniz Topu, hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanında kullanılıyor. 20 kilometre menzile sahip Millî Deniz Topu, 5 farklı atış modu ile dakikada 80 atış yapabiliyor.