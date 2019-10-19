Bakanlık duyurdu! Anlaşma sonrası Barış Pınarı'nda kritik gelişme
Amerika Birleşik Devletleri ile varılan anlaşma çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı’na verilen arada 2’nci güne girildi. Milli Savunma Bakanlığı Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn'da terör örgütüne ait cephanelik ele geçirildi.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından video görüntülerinin de olduğu bir paylaşım yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi."