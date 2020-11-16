Milli Savunma Bakanlığı bölgeden fotoğrafları paylaştı!
Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'ndeki eğitimlere ilişkin görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabından Ege Denizi'ndeki eğitime ilişkin açıklama yapıldı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın genel maksat ve taarruz helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçakların da iştirak ettiği Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri, 09-13 Kasım tarihleri arasında Ege Denizi’nde başarıyla icra edildi.