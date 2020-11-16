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Gündem Milli Savunma Bakanlığı bölgeden fotoğrafları paylaştı!
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı bölgeden fotoğrafları paylaştı!

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'ndeki eğitimlere ilişkin görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:12:00 - 2020-11-16 13:16:16
Milli Savunma Bakanlığı bölgeden fotoğrafları paylaştı!

Milli Savunma Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabından Ege Denizi'ndeki eğitime ilişkin açıklama yapıldı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın genel maksat ve taarruz helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçakların da iştirak ettiği Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri, 09-13 Kasım tarihleri arasında Ege Denizi’nde başarıyla icra edildi.

 

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