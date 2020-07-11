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Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Çok sayıda terörist havaya uçuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 10:14:00 - 2020-07-11 10:27:58

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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