Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Çok sayıda terörist havaya uçuruldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.