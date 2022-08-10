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Aktüel Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehidimiz var
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehit olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 16:34:00 -
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Şehidimiz var

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Şimşek'in şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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