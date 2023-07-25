  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yapıcıoğlu'nun Pişkin'in cenazesindeki üzüntü ve öfkesi kameraya böyle yansıdı!

Danimarka'da bir skandal daha! Türkiye lanetledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik İsveç mesajı!

Kılıçdaroğlu 'para alan gazetecileri biliyorum' dedi, ilk ses onlardan çıktı!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşı açıklaması

İYİ Partili Belediye Başkanı'ndan istifa açıklaması: Kısır siyasetiniz sizin olsun!

Devlet Bahçeli, flaş gelişmeyi az önce tüm Türkiye’ye duyurdu: Resmen başlattık

Almanya'da üretildi: %100 performanslı BMW i5 geliyor! Çoktan kuyruk oluşturdu, inanılmaz talep var

Görüntüler kan dondurmuştu! Valilik açıkladı: Bakımevi kapatıldı

Halk TV-CHP kavgasında son perde! Cafer Mahiroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'sansür' çıkışı
Gündem Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-07-25 09:38:00 -
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Özalp ilçesinde dün silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Van'ın Özalp ilçesinde dün silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın müdahaleye rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Bu nasıl hakim bu nasıl karar? Travesti doktor hastaneye geri döndü
Bu nasıl hakim bu nasıl karar? Travesti doktor hastaneye geri döndü

Gündem

Bu nasıl hakim bu nasıl karar? Travesti doktor hastaneye geri döndü


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İslam Memiş kötü senaryoyu açıkladı! Hazırlığınızı yapın 3 ay sonra geliyor
İslam Memiş kötü senaryoyu açıkladı! Hazırlığınızı yapın 3 ay sonra geliyor

Ekonomi

İslam Memiş kötü senaryoyu açıkladı! Hazırlığınızı yapın 3 ay sonra geliyor

CHP'lilerden gece yarısı Canan'a protesto! ''Adalet istiyoruz''
CHP'lilerden gece yarısı Canan'a protesto! ''Adalet istiyoruz''

Gündem

CHP'lilerden gece yarısı Canan'a protesto! ''Adalet istiyoruz''

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23