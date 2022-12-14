Milli Savunma Bakanlığı 1115 İşçi Alımı Kura Sonucu Açıklandı! İsim isim kura sonucu sorgulama: İstenen Belgeler? 2022 Yılı

İşin Olsa ekibi olarak her an itibari ile MSB kura işlemlerini sizler için takip ediyoruz. Tüm gelişmelerden sizleri haberdar ediyoruz.

18 Şehir 89 Meslekte 1115 İşçi Alınacak!

MSB her yıl yayımladığı İşçi Alımı ilanı ile MSB fakrlı kadrolarda Kamu işçi alımı gerçekleştiriyor. 2022 yılı için yayımlanan ilana göre 18 farklı şehirde olmak üzere 89 meslekten işçi alımı yapılacak. Kontenjan dağılımı ve şehir listesine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Milli Savunma Bakanlığı İşçi Alımı kura işlemleri 8 Aralık 2022 tarihinde yapıldı. Bu yönde Kura işlemleri 8 Aralık Saat 10:30 da " Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) " adresinde noter huzurunda tamamlanmıştır.

4460 Aday Belirlenmiştir!

8920 aday belirlenecek. Bunların yarısı ASİL ve Yarısı YEDEK olarak belirlenecektir. Belirlenen 4460 ASİL aday MSB tarafından yapılacak Yazılı ve Sözlü sınava katılacaklardır. MSB Bu yönde şöyle duyuru yapmıştı!

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecektir.

Yazılı ve Sözlü SInav Yapılacak!

Milli Savunma Bakanlığından gelmiş olan duyuruya göre Yönetmelik 5'inci madde kapsamında başvuran adaylar aynı şekilde belge kontrolüne tabi tutulacak ve başvuru şartını taşıyan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.

7. Sözlü ve Uygulamalı Sınav tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır.

Yedek Adaylar Hangi Durumda Seçilir?

Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

MSB 1115 İşçi Alımı Kura Sonuçları Açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı Kura işlemleri 8 Aralık 2022 tarihinde tamamlanmış olup Kura sonuçları açıklanmıştır. Milli Savunma Bakanlığı kura sonuçlarını 14 Aralık 2022 tarihi ile açıklamıştır.

Kura Sonuç Sorgulama Ekranı

Milli Savunma Bakanığı işçi alımı sonuçları her an açıklanabilir. Sonular geldiğinde sizlere anlık bilgi paylaşımı yapacağız. Sorgulama ekranı ise aşağıdaki gibi olacak olup T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabileceksiniz.

MSB KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MSB işçi alımı kura sonuçlarını aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

SONUÇ SORGULAMA EKRANI: personeltemin.msb.gov.tr