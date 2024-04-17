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Gündem Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den AA Genel Müdürü Karagöz'e teşekkür!
Gündem

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den AA Genel Müdürü Karagöz'e teşekkür!

Yeniakit Publisher
2024-04-17 23:02:00 - 2024-04-17 23:23:39
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den AA Genel Müdürü Karagöz'e teşekkür!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail soykırımının anlatıldığı Kanıt belgeselinin galası dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e mesaj gönderdi.

Mesajında, AA'nın kurulduğu günden bu güne doğru ve tarafsız haberciliğiyle dünya basınında prestijli bir yer edindiğini belirten Bakan Güler, "Kanıt belgeselinin Gazze'de yaşanan katliamı gözler önüne sererek önemli bir misyonu yerine getirdiğine ve tarihi bir vesika niteliği taşıdığına yürekten inanıyorum." dedi.

"İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına tüm dünya basınının sessiz kaldığı bir zamanda, mazlum Filistin halkının sesinin duyurulması için Ajansımızın ortaya koyduğu çabalar her türlü takdirin üzerindedir." ifadelerini kullanan Bakan Güler, sözlerine şöyle devam etti:

Kanıt belgeselinin Gazze'de yaşanan katliamı gözler önüne sererek önemli bir misyonu yerine getirdiğine ve tarihi bir vesika niteliği taşıdığına yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başta şahsınız olmak üzere belgeselin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor Anadolu Ajansının tüm seçkin personeline sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.

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