Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ilan etti! Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekata hazır diyerek duyurdu!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TCG Anadolu'nun komuta kontrol ve amfibi harekat performansını gururla izlediklerini belirterek, "TCG Anadolu'ya çok yakın zamanda insansız hava araçları ile harekat icra etme yeteneğini de kazandıracağız." dedi.

Denizkurdu-II/24 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Gününe katılan Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu tatbikatı TCG Salihreisten izleyerek, deniz ve hava unsurlarının hedefleri imha ettiği anları yakından takip etti.

Güler, burada yaptığı konuşmada, tatbikatla deniz kuvvetleri ve bağlısı komutanlıkların, harekat sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilerek karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirildiğini, hava ve deniz kuvvetleri unsurları arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesinin amaçlandığını belirtti.

Denizkurdu Tatbikatında, Deniz Kuvvetlerinin sergilediği üstün performansı, kuvvetler arasındaki yüksek işbirliğini, koordinasyonu, sürekli geliştirilen yerli ve milli savunma sanayinin ürettiği sistemlerin etkinliği ile personelin bu sistemleri kullanma maharetini büyük bir memnuniyetle izlediklerini aktaran Güler, şunları söyledi:

"Bu tatbikata, Deniz Kuvvetlerimizin en büyük platformu olan TCG Anadolu ve Atmaca güdümlü mermimiz ile teçhiz edilmiş en yeni platformumuz TCG İstanbul fırkateynimiz de katıldı. TCG Anadolu'nun komuta kontrol ve amfibi harekat performansını gururla izledik. TCG Anadolu'ya, çok yakın zamanda insansız hava araçları ile harekat icra etme yeteneğini de kazandıracağız. Bu faaliyetten alınacak dersler çerçevesinde, önümüzdeki tatbikatların da aynı şekilde başarıyla gerçekleştirileceğine yürekten inanıyorum. Burada ayrıca bir hususu da bilhassa vurgulamak istiyorum. Dost ve müttefik ülke temsilcilerinin, bu gibi tatbikatlarda donanmamızın başarılarından ve sahip olduğu üstün niteliklerden övgüyle söz etmeleri de bizim için ayrıca gurur verici."

Güler, tatbikatın tüm planlama ve icra safhalarında büyük bir özveriyle görev yapan personele teşekkür etti.

Bugün istikrarsızlığın ve belirsizliğin hat safhaya çıktığı bir güvenlik ortamından geçildiğini vurgulayan Güler, "Bu kaotik ortamda ülkelerin güvenliğinin sağlanması, her zamankinden daha zorlu bir hal almıştır. Dolayısıyla çok boyutlu ve karmaşık hale gelen bu güvenlik ortamı ve yakın coğrafyamızda meydana gelen gelişmeler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her an harekata hazır, etkin ve caydırıcı bir güç olmasını ve bu gücünü pekiştirmesini zorunlu kılmaktadır." diye konuştu.

Güler, bunu sağlamak için gerçekleştirilen tatbikatlarda, personelin muharebe şartlarına uygun olarak en iyi şekilde eğitilmesinin vazgeçilmez olduğunu, bu doğrultuda sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla, kahraman ordunun karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendireceklerini kaydetti.

Silahlı Kuvvetlerin son eğitim yılında 89 ulusal ve uluslararası tatbikat icra ettiğini anlatan Güler, fiili safhası 9 Mayısta başlayan ve 30 Mayısa kadar devam edecek Efes Tatbikatının da çok geniş bir uluslararası katılımla icra edildiğini bildirdi.