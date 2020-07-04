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Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya açıklaması: Bu söz konusu değil

Libya'da Mehmetçik'le bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Orta Akdeniz'de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisi TCG Giresun'u ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-07-04 13:35:00 -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya açıklaması: Bu söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’da Mehmetçik’le bir araya geldi. Orta Akdeniz’de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisi TCG Giresun’u ziyaret etti.

Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Akar, “Uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Bundan da vazgeçmemiz söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.

"Fransa Türkiye'den özür dilemeli"

"Fransız gemisinin taciz edildiği" iddiasına ilişkin de konuşan Bakan Akar, "Askeri değil politik birtakım hesaplar peşinde yapılan kumpaslar. Fransa Türkiye'den özür dilemeli." dedi.

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Yorumlar

Ulvi

Hey Maşallah!! Mehmetçiğin başında böyle kararlı ve gözünü budaktan esirgemeyen,Devlet hiyerarşisine bağlı, komutanlar yada yöneticiler görmek isteriz.Daima.
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TÜRKOĞLU.

AMA,BUNA RAĞMEN DİĞER TARAFLAR,HER HUKUKSUZLUĞU,İŞGALİ,KATLİAMI,REZALETLERİ YAPACAKLAR.MUHALEFETİMİZİN BUNLARA HİÇ GIKI ÇIKMAZ.
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