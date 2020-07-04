Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya açıklaması: Bu söz konusu değil
Libya'da Mehmetçik'le bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Orta Akdeniz'de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisi TCG Giresun'u ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’da Mehmetçik’le bir araya geldi. Orta Akdeniz’de görev yapan Türk Deniz Görev Grubu gemisi TCG Giresun’u ziyaret etti.
Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Akar, “Uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Bundan da vazgeçmemiz söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.
"Fransa Türkiye'den özür dilemeli"
"Fransız gemisinin taciz edildiği" iddiasına ilişkin de konuşan Bakan Akar, "Askeri değil politik birtakım hesaplar peşinde yapılan kumpaslar. Fransa Türkiye'den özür dilemeli." dedi.