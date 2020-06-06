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Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada "Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 11:03:00 -
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satırbaşları:

- "Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz. Bunun için bize düşen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz"

- "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz"

- "Celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize test yaptık.Terhisler sıkıntısız tamamlandı, celpler için de her türlü hassasiyeti gösteriyoruz."

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Yorumlar

Yasemin

ALLAH'IM Hulisi AKAR Paşa'nın YANINDA ol YARABBİM ALLAH. Bende RABBİM Hulisi AKAR Paşa'nın yanındayim arkasındayım RABBİM yardım et ülkeme düşmana fırsatı yok et amin
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