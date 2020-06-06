Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satırbaşları:

- "Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz. Bunun için bize düşen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz"

- "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz"

- "Celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize test yaptık.Terhisler sıkıntısız tamamlandı, celpler için de her türlü hassasiyeti gösteriyoruz."