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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı şehiti için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.

11 Ekim 2019 Cuma 08:06
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Barış Pınarı Harekatı şehiti için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.

  • Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu 

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Topçu'nun şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Hulusi Akar, "Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımladığı mesajında, şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun fotoğrafını da paylaştı.

 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 08:06
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Hulusi Akar
  3. Milli Savunma Bakanı
  4. Anadolu Ajansı

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