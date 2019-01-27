Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır birliklerini denetledi: Halkı tahrik ediyorlar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu. Bakan Akar, üs bölgesine yönelik provokasyonlara ilişkin olarak, "Mehmetçik'le mücadele edemeyeceklerini gördüklerinden masum halkı tahrik edip bir yere varmaya çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte askeri uçakla Mardin'e geldi. Mardin Havalimanı'nda Vali Mustafa Yaman, 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve beraberindekiler, Selen Kışlası'na geçti. 'Halkı tahrik edip bir yere varmaya çalışıyorlar' Sınır birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunan Akar, "(Üs bölgesine yönelik provokasyon) Mehmetçik'le mücadele edemeyeceklerini gördüklerinden masum halkı tahrik edip bir yere varmaya çalışıyorlar" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.