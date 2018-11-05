Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta askeri törenle karşılandı.

Mitiga Havaalanında Libya Savunma Bakan Yardımcısı Owhida Abdulla Najem, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahman Omran el-Taweele, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan ve öteki ilgililer tarafından karşılanan Akar, iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.

Daha sonra Başbakanlık Binası'na geçen Bakan Akar, burada aynı zamanda Savunma Bakanı olan Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi ve heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

Art arda görüşmeler gerçekleştirdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri BakanıFethi Ali Abdülselam Başağa ile de görüşen Akar, daha sonra Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki savunma ve askeri alanlarında iş birliği ile bölgesel güvenlik konularının ele alındığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Akar'a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,TİKA Başkanı Serdar Çam, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile AK Parti Genel Başkanı Danışmanı Yasin Aktay da eşlik ediyor.