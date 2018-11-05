0553 313 94 23
impression

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir görüşme gerçekleştirdi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:18
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta askeri törenle karşılandı.

Mitiga Havaalanında Libya Savunma Bakan Yardımcısı Owhida Abdulla Najem, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahman Omran el-Taweele, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan ve öteki ilgililer tarafından karşılanan Akar, iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.

Daha sonra Başbakanlık Binası'na geçen Bakan Akar, burada aynı zamanda Savunma Bakanı olan Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi ve heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

Art arda görüşmeler gerçekleştirdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri BakanıFethi Ali Abdülselam Başağa ile de görüşen Akar, daha sonra Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki savunma ve askeri alanlarında iş birliği ile bölgesel güvenlik konularının ele alındığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Akar'a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,TİKA Başkanı Serdar Çam, Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile AK Parti Genel Başkanı Danışmanı Yasin Aktay da eşlik ediyor.

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 18:18
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. Hulusi Akar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'den küstah saldırı! Çok sayıda yaralı var
    1. İsrail'den küstah saldırı! Çok sayıda..
    2. Hakkari'nin yeni valisi İdris Akbıyık..
    3. Bozcaada'da, 3 bin 500 litre sahte..
    4. Denizli'de hırsızlar trafodaki bakır..
    5. ABD yine tehdit etti! 'Birçok yaptırım..
    6. İran yaptırımlarında Türkiye'ye..
    7. Salon bir anda buz kesti! Mike..
    8. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar..
    9. Sakarya'da otomobilin çarptığı servis..
    10. BİM aktüel 9 Kasım ürünler kataloğunda..
    11. Edremit'te feci kaza! Yaralıları..
    12. Netanyahu'dan Trump'a yaptırım teşekkürü
    13. Düğmeye basıldı! Terör örgütüne..
    14. Komşunun uzattığı eli tutarak..
    15. Mehmet Aurelio: Allah'ın bana verdiği..
    16. Altının kilogramı 216 bin 500 liraya..
    17. İstanbul'da sahte ürünlere dev..
    18. Dünyada sadece 50 tane var! Tarsus'ta..
    19. Kurtulmuş'tan ambargo açıklaması:..
    20. Melisa, sarımsak ve alıç kalbe yararlı
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı