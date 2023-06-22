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Gündem Milli Savunma Bakanı Güler'den Ukraynaylı mevkidaşıyla kritik görüşme
Gündem

Milli Savunma Bakanı Güler'den Ukraynaylı mevkidaşıyla kritik görüşme

Yeniakit Publisher
2023-06-22 19:13:00 -
Milli Savunma Bakanı Güler'den Ukraynaylı mevkidaşıyla kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov’un, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i yeni görevinden dolayı kutlayarak kendisine başarı dileklerini ilettiği belirtildi.

Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Güler tarafından, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm insanlık için faydalı olan tahıl girişiminin aksaksız işlemesi ve kesintisiz devam etmesinin önemi vurgulandığı kaydedildi.

Tahıl Anlaşması

Görüşmede ayrıca Türkiye'nin 17 Temmuz’da süresi bitecek olan Tahıl Anlaşması’nın yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

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