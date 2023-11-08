Milli Savunma Bakanı Güler Macaristan’da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Macaristan’a geldi. Bakan Güler’i başkent Budapeşte’deki Liszt Ferenc Havaalanında Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan Savunma Bakanlığı Uluslararası İş Birliği Genel Müdürü Albay Albert Grof, Budapeşte Askeri Ataşesi Albay Feride Tosun ve diğer yetkililer karşıladı.

Bakan Güler, Budapeşte programı kapsamında ilk olarak 1. Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitliği’ni ziyaret ederek, şehitlikteki anıta kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Bakan Güler, tören sonrası eşi Demet Güler ile şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dua etti.

Bakan Güler, şehitlik ziyaretinin ardından Kahramanlar Meydanı’na geçti. Buradaki anıta çelenk bırakan Bakan Güler saygı duruşunda bulundu. Bakan Güler, daha sonra Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliğini de ziyaret ederek, Büyükelçi Ekşioğlu’ndan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.