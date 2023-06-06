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Gündem Milli Savunma Bakanı Güler bİr konuştu! Komşu ayağa kalktı
Gündem

Milli Savunma Bakanı Güler bİr konuştu! Komşu ayağa kalktı

Yeniakit Publisher
2023-06-06 12:42:00 -

Mavi Vatan konusunda mesaj veren Bakan Güler'in açıklamasıyla ilgili "Doktrin konusunda tavır değişikliği yok" denildi. Türkiye'nin meydan okumaya devam ettiği belirtildi. Skai televizyonu ve Newsbeast, Güler'in yaptığı konuşmadaki söz konusu ifadelerinin altını çizdi. Newsit sitesi de "Türkiye, Türk-Yunan meselelerinde ve özellikle Mavi Vatan doktrini konusunda tavrını değiştirmiyor." diye yazdı.

Bir süredir Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı görevini Hulusi Akar'dan devraldı.

Güler, Bakanlıktaki devir teslim töreninde yaptığı açıklamada Mavi Vatan vurgusu yaptı.

Mavi Vatan mesajı Yunanistan'da ses getirdi

Milli Savunma Bakanı Güler, "Kutsal vatan topraklarımız ile mavi ve gök vatanımızın huzur ve güvenliğinin korunması için durmaksızın çalışacağız." mesajı verdi.

Bu sözler, Türkiye'nin Mavi Vatan politikasını dikkatle takip eden Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.
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Türkiye meydan okuyor

Yunan basınından GeoStratigika adlı internet sitesi, "Türkiye meydan okumayı sürdürüyor: Mavi Vatan'ı savunmaya devam edeceğiz!" diye yazdı.

Görevi teslim eden Akar'ın da şu ifadelerle benzer bir tavır takındığına dikkat çekildi:

 

Doktrinde tavır değişikliği yok

Skai televizyonu ve Newsbeast, Güler'in yaptığı konuşmadaki söz konusu ifadelerinin altını çizdi. Newsit sitesi de "Türkiye, Türk-Yunan meselelerinde ve özellikle Mavi Vatan doktrini konusunda tavrını değiştirmiyor." diye yazdı.

 

Mavi Vatan'ı anmayı ihmal etmedi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "Mavi Vatan için yılmadan çalışacağız." şeklinde ifadeler kullandığını belirten Ethnos, haberinde şu ayrıntılara yer verdi:

Bakan Güler terörle mücadeleye vurgu yaparken Mavi Vatan'ı da anmayı ihmal etmedi.

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