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Aktüel Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk ticari gemisindeki hukuk dışı aramaya tepki:
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk ticari gemisindeki hukuk dışı aramaya tepki:

"Tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı bir şekilde icra edilmiştir. Yanlış yapılmıştır. Bununla alakalı bütün haklarımız mahfuzdur" - "Maalesef müttefiklerimiz tarafından yapılan açıklamalar da tam olarak gerçeği yansıtmamakta ve maalesef bazı gerçekler çarpıtılmaktadır" -"(Karabağ'daki anlaşma) Sayın Şoygu ile yaptığımız bir muhtıra var. Onun ayrıntılarını belirleyici yönetmelik niteliğindeki çalışmanın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz" -"(Azerbaycan tezkeresi) Mehmetçik gerekli hazırlıklarını yaptı, yapmaya devam ediyor. Bir taraftan gözlem noktalarında devriye olarak görevlerimiz olacak, diğer taraftan ortak harekat merkezinde arkadaşlarımız olacak"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 16:33:31 -
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Türk ticari gemisindeki hukuk dışı aramaya tepki:

TBMM (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de Türk ticari gemisinde yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin, "Tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı bir şekilde icra edilmiştir. Yanlış yapılmıştır. Bununla alakalı bütün haklarımız mahfuzdur" dedi.

Akar, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Türk ticaret gemisine yönelik hukuk dışı aramaya ve İrini harekatına yönelik değerlendirmesini sorması üzerine Akar, "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk bakımından sağlam temellere dayanmamaktadır. Bunun uygulaması da aynı şekilde sıkıntılı yürütülmektedir. BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'nin izni ve onun oluruyla bütün faaliyetlerin yürütülmesi lazım. Fakat bu konuda maalesef bu harekatı icra edenler bunlara dikkat etmemektedirler." diye konuştu.

Milli Mutabakat Hükümeti'nin tüm faaliyetlerine dikkat edilirken Hafter grubu ile ilgili hiçbir işlem yapılmamasına da işaret eden Akar, "Bu da açık ve net şekilde görülmektedir. Dünkü yapılan olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı bir şekilde icra edilmiştir. Yanlış yapılmıştır. Bununla alakalı bütün haklarımız mahfuzdur. Dışişleri Bakanlığımızla beraber gerekli faaliyetleri yürütüyoruz, gerekli işlemler yapılacak. Olayı takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Akar, bölgedeki benzer gemilerin de aynı uygulama ile karşılaşmamaları için önlem alınıp alınmayacağına yönelik soruya şu yanıtı verdi:

"Tedbirler üzerinde duruyor, onun üzerinde çalışıyoruz. Uluslararası hukuk ne diyorsa, teamüller ne ise ona göre hakkımızı, hukukumuzu savunacağız. Ticari gemiye böyle bir muamele yapılması, bayrak ülkesinin müsaadesi olmadan böyle bir şekilde faaliyet gösterilmesi kesinlikle yanlıştır. Ayrıca ve önemle altını çizmek isterim ki yapılan aramalar sonucunda tamamen orada yiyecek, içecek, insani yardım malzemelerinin olduğunu da onlar da görmüşlerdir. Yapılan harekatın yanlış olduğunu onlar da anlamışlardır. Bu tür harekatı idare edenlerin uluslararası hukuk, teamüllerin yanı sıra ayrıca ön yargıdan uzak, objektif, duygusallıktan uzak davranmaları lazım. Fakat burada görüyoruz ki duygusallık da objektiflikten uzaklık da var. Bu iyi, güzel bir örnek değil. Yanlış bir örnek. Ayrıca maalesef müttefiklerimiz tarafından yapılan açıklamalar da tam olarak gerçeği yansıtmamakta ve maalesef bazı gerçekler çarpıtılmaktadır."

- "Görüşmelerimiz gayet güzel gidiyor"

Karabağ'daki anlaşmanın ardından Rusya ile yapılan görüşmelerin geldiği aşamanın sorulması üzerine Akar, Rusya ile görüşmeler ve yazışmaların devam ettiğini söyledi.

Bu konuda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptıkları bir muhtıra olduğunu anımsatan Akar, "Onun ayrıntılarını belirleyici yönetmelik niteliğindeki çalışmanın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde karşılıklı görüşmeler yoluyla veya yazışmalar yoluyla bunu da sonuçlandıracağız. Görüşmelerimiz gayet güzel gidiyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Türk askerinin Azerbaycan'a ne zaman gideceği ve oradaki görevlerine yönelik soru üzerine, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımız sürüyor. Mehmetçik gerekli hazırlıklarını yaptı, yapmaya devam ediyor. Bir taraftan orada gözlem noktalarında devriye olarak görevlerimiz olacak diğer taraftan oradaki ortak harekat merkezinde arkadaşlarımız olacak. Tabii bu arada da dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan Türkü'nü gerekli yardımı yapmak için orada insani yardım çerçevesinde, patlayıcıların, mayınların temizlenmesi şeklinde hepsi bir arada devam ediyor. Planlandığı şekilde yürüyor."

Hulusi Akar, "Gözlem noktaları arasında devriye yapılacak mı?" sorusunu ise "Azerbaycan ile yaptığımız görüşmeler çerçevesinde onu da uygun bir şekilde planlayacağız ve gerçekleştireceğiz." şeklinde yanıtladı.




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