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Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz, bu konuda kararlıyız."

Yeniakit Publisher
2020-07-14 15:55:07 -
Milli Savunma Bakanı Akar: "TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz, bu konuda kararlıyız."
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