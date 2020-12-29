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Aktüel Milli Savunma Bakanı Akar: "Ortak Merkez'in inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general, 35 subayımız derhal göreve başlayacak."
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar: "Ortak Merkez'in inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general, 35 subayımız derhal göreve başlayacak."

Yeniakit Publisher
2020-12-29 17:46:02 -
Milli Savunma Bakanı Akar: "Ortak Merkez'in inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general, 35 subayımız derhal göreve başlayacak."
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