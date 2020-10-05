Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Bakanlıkta düzenlenen askeri törenle karşıladı.
Birebir görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye Akar ve Stoltenberg başkanlık etti. Görüşmelerde, özellikle Doğu Akdeniz ve Libya gelişmelerinde, NATO Karargahında Yunanistan ve Türkiye arasında askeri heyetlerle gerçekleştirilen teknik toplantılarda da NATO meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmelerde Akar tarafından "NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda genel ilkelerde ortak anlayışa varılmasının önemi ile Türkiye'nin konunun diyalogla ön koşulsuz çözülmesine yönelik çalışmaları desteklemeyi sürdürdüğü" ifade edildi.