  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:03:17 -
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ile görüştü

TRABLUS (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Libya'da Tacura Polis Eğitim Merkezini de ziyaret etti.

Burada İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile de bir araya gelen Akar, Libya'nın 24 Aralık'ta kutladığı Bağımsızlık Günü'nü tebrik ederek, "Büyük işler başardınız, inşallah bunların tamamını getirip Libyalı kardeşlerimiz huzur, güven ve barış içinde yaşamayı sürdürecek." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Başağa da Akar ve komutanları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Sizler bizim kardeşimizsiniz." ifadesini kullandı.

Başağa ile Akar ve komutanlar daha sonra eğitim merkezinde incelemelerde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Borisov, kimlerin rahatsız olduğunu açıkladı: Erdoğan beni tebrik edince...
Dünya

Borisov, kimlerin rahatsız olduğunu açıkladı: Erdoğan beni tebrik edince...

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkesi adına iyi işler yaptığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini kutlamasının siyasi..
İnsanlık dışı olay! Ülkede infiale neden oldu
Dünya

İnsanlık dışı olay! Ülkede infiale neden oldu

Yemen'in İbb vilayetinde bir kadının çocuklarının gözü önünde İran destekli Husiler tarafından öldürülmesi ülkede infiale neden oldu. ..
Gürcistan'dan 'Türkiye' hamlesi
Dünya

Gürcistan'dan 'Türkiye' hamlesi

Gürcistan Parlamentosu’nun, ülkenin uygulaması gereken dış politikayla ilgili onayladığı karar taslağında Türkiye ile olan stratejik iş birl..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay