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Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC Meclis Başkanı Uluçay ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 21:08
Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC Meclis Başkanı Uluçay ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edildi.


KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bir araya geldi. Görüşmede konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, yenilenen Cengiz Topel Anıtı’nın açılış töreni ile Erenköy’deki anma törenine katılmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.



“Kıbrıs bizim milli davamız. Ayrımız gayrımız yok”


Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda bu öğleden sonra gerçekleşen kabulde konuşan ve Türkiye ile Kıbrıs’ın kader birliği olduğunu ifade eden Akar, “Kıbrıs bizim milli davamız. Ayrımız gayrımız yok. Her fırsatta görüşüyor, bir araya geliyoruz. Kıbrıs’taki kardeşlerimizin siyasi eşitliği ve güvenliği başta olmak üzere konuların barışçıl yöntemlerle çözülmesi samimi dileğimizdir” dedi.



“Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”


Barıştan, uluslararası hukuktan, sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesinden yana olduklarını kaydeden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Buradaki insanlar çok büyük sıkıntılar, acılar çekti. Bunların tekrarlanmaması ve iyi komşuluk ilişkileri temennimizdir. Ancak kimse yanlış hesapların peşinde olmasın. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizi her zaman söyledik, söylüyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Kabulde Kıbrıs konusunda da açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Uluçay ise, “Temennimiz yarınki görüşmede Güney Kıbrıs’ın bugüne kadar yapmış olduğumuz çağrılara olumlu zemin oluşturacak bir yaklaşım sergilemesi” şeklinde konuştu.



“İnançlıyız ve kararlıyız”


Adanın etrafında bulunan doğal gazın sadece Kıbrıs adasına değil bölge ülkelerine de ekonomik refah getireceğini öngördüklerini belirten Uluçay, “İnançlıyız ve kararlıyız. İstek ve taleplerimiz Kıbrıs Türk halkının hak ettiği taleplerdir” dedi.


Uluçay, ziyaretin Erenköy direnişinin yıl dönümümde olmasının kendileri için ayrıca anlamlı olduğunu belirtti. Erenköy direnişinin Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde çok önemli bir yer tuttuğunu, bu önemin de canlılığını koruduğunu kaydeden Meclis Başkanı,Kıbrıs Türk halkının da Türkiye’nin de Kıbrıs sorunun siyasi eşitlik temelinde, güvenliğin de sağlanarak, ucu açık olmayan ve sonuç odaklı yöntemle çözülmesini arzu ettiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 21:08
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