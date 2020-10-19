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Aktüel Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'a tebrik mesajı gönderdi
Aktüel

Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'a tebrik mesajı gönderdi

Akar mesajında, 1974 Barış Harekatı öncesinde Ada'da yaşananların unutulmasının mümkün olmadığını, Barış Harekatı ile Ada'da sağlanan huzur ve istikrarın sürmesi için Türkiye'nin uluslararası anlaşmaların verdiği garantörlük görevini en iyi şekilde yapmaya devam edeceğini belirtti - Akar: - "1974 Kıbrıs Barış Harekatı’yla huzur ve güvene kavuşan ve 1983’ten bu yana bağımsız bir devlete sahip olan Kuzey Kıbrıs Türkü, bu seçimlerle örnek bir demokrasiye sahip olduğunu göstermiştir"

Yeniakit Publisher
2020-10-19 10:01:31 -
Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'a tebrik mesajı gönderdi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı kutlayarak, Kuzey Kıbrıs Türklerinin, bu seçimlerle örnek bir demokrasiye sahip olduğunu gösterdiğini, Barış Harekatı ile Ada'da sağlanan huzur ve istikrarın sürmesi için Türkiye'nin uluslararası anlaşmaların verdiği garantörlük görevini en iyi şekilde yapmaya devam edeceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’a tebrik mesajı gönderdi.

Seçim sonuçlarının Kıbrıs Türkü'ne hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Akar mesajında, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı’yla huzur ve güvene kavuşan ve 1983’ten bu yana bağımsız bir devlete sahip olan Kuzey Kıbrıs Türkü, bu seçimlerle örnek bir demokrasiye sahip olduğunu göstermiştir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin KKTC ve Kıbrıs Türkünün daima yanında olduğunu vurgulayan, 1974 Barış Harekatı öncesinde Ada'da yaşananların unutulmasının mümkün olmadığını belirten Bakan Akar, Barış Harekatı ile Ada'da sağlanan huzur ve istikrarın sürmesi için Türkiye'nin uluslararası anlaşmaların verdiği garantörlük görevini en iyi şekilde yapmaya devam edeceğini bildirdi.

Akar, TSK'nin, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerini korunmasında üzerine düşen her türlü görevi azim ve kararlılıkla yerine getirdiğini, bundan sonra da yerine getirmeyi sürdüreceklerinin altını çizerek şehitlere rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömür geçirmeleri dileklerini de iletti.



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