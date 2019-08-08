0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 20:03
Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Görüşmede konuşma yapan Akar,Türkiye’nin Kıbrıs Türkünün yanında olduğunu vurguladı.



KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bir araya geldi. Görüşmede konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC’de çeşitli gelişmeler yaşandığını söyleyerek bunları yakından takip ettiklerini söyledi. Akar, garantör ülke olan Türkiye için Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güvenliğinin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.



"Kıbrıs’ta oldubittiye müsaade yok"


Akar, müzakere konusunda bir dayatma ve dışlamalarının olmadığını ancak yeni bir çalışma yapılıyor diye sonucu olmayan süreçlerin hiçbir tarafa yararlı olmadığını değerlendirdiklerini belirtti. Garantör ülke Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak barıştan yana olduklarını ve iyi komşuluk ilişkileri içerisinde olunmasını istediklerini kaydeden Akar, hiçbir oldubittiye de müsaade etmeyeceklerini kaydetti. Kıbrıs’ın milli dava olduğunu ve Kıbrıs Türkleriyle kardeşliklerinin kader birliği olduğunu anlatan Akar, dilek ve temennilerinin uluslar arası hukuk çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının haklarının verilmesi olduğuna işaret etti.



"Mehmetçik 45 sene önce Kıbrıs’a barış getirdi"


Başbakan Ersin Tartar da bu anlamlı günde yapılan ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Sabah saatlerinde Cengiz Topel Anıtı’nda yapılan açılışa değinirken İstanbul’da Kıbrıs Türk Kültür Derneği başkanlığı yaptığı dönemde Cengiz Topel’in ailesini gördüğünü ve kabrini ziyaret ettiğini kaydeden Tatar, bu mücadelenin önemine işaret etti. Tatar, 1960 anlaşmalarıyla Türkiye’nin de tek taraflı garantörlük hakkı olduğunu anımsatarak, 45 yıl önce Kıbrıs’a barış getirmek için gelen Mehmetçik sayesinde bugün KKTC’de güvenlik içerisinde yaşandığını anlattı.



"Türkiye’ye güven tam"


KKTC’nin bugün önemli bir noktaya geldiğini, yaşaması ve güçlenmesinin bu bağlamda önemli olduğunu kaydeden Tatar, Türkiye ve ordusuna güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Akdeniz’de sondaj çalışmaları yürüten Fatih Gemisi’ne yaptığı ziyareti hatırlatan Tatar, Doğu Akdeniz’de faaliyetlerde bulunmanın her ülkenin yapabileceği bir iş olmadığını belirtti. Güney Kıbrıs’ın sanki Kıbrıs’ın tek sahibiymiş gibi davrandığını vurgulayan Başbakan bu anlamda da Türkiye’ye güvenlerinin tam olduğunu söyledi.



Kıbrıs Türk halkının çok sabrettiğini, federal süreçte bir temelin umut olduğunu düşünmediklerini anlatan Tatar, Crans Montana’da her türlü esnekliğe rağmen Rum tarafının tutumu nedeniyle bir sonuç olmadığını belirtti. Eğer bir anlaşma süreci başlayacaksa sonuç odaklı ve alternatif süreçlerin masada olduğu bir sürecin olması gerektiğini kaydeden Tatar, Kıbrıs Türk halkının oyunlara gelmeyeceğini ifade etti. KKTC Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’deki stratejik adımların atılmasından sonra Türkiye’nin buradaki hak ve çıkarlarından geri adım atmayacağını görmekten mutlu olduklarını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 20:03
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC Meclis Başkanı Uluçay ile görüştü
    1. Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC Meclis..
    2. Ali Babacan'dan 'yeni parti'..
    3. Suriyeli Öğretmenler İçin Türkçe..
    4. Tanker otoyolda yandı, alevler ağaçlık..
    5. Erbaş, Mekke'de kafile başkanlarıyla..
    6. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    7. Manchester City, Carson ile anlaştı
    8. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme..
    9. "Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir..
    10. Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 3..
    11. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na Japonya..
    12. Sarsıntılara yenik düşen ev adeta..
    13. Partizan-Yeni Malatyaspor
    14. Denizli'deki deprem
    15. Taliban'ın üst düzey yöneticileri..
    16. TFF, 18 kulübe daha Ulusal Kulüp..
    17. Niyazi Koluş'un yeni kitabı ''Aşk,..
    18. Karşıya geçerken kamyonun çarptığı..
    19. Gaziantep'te 2 tır çarpıştı: 3 yaralı
    20. Sessegnon, Tottenham'da
    21. Yemen'de meşru yönetim ile BAE..
    22. Düzce'deki selin izleri siliniyor
    23. Kocaeli Kurban Bayramı namazı saat..
    24. Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan Baykar..
    25. "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram..
    26. Didim’de denizde ve karada 128 göçmen..
    27. İlknur Birsel Büyükakça: Süresiz..
    28. Carroll, Newcastle United'a döndü
    29. İş Bankası'ndan ekonomiye 405,2 milyar..
    30. Ürdün "İsrail'in yeni konut inşa..
    İYİ Parti'de deprem! Vekil makam odasını boşalttı
    İYİ Parti'de deprem! Vekil makam odasını boşalttı
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!