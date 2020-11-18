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Siyaset Milli Savunma Bakanı Akar: Kıbrıs, Türkiye’nin milli bir meselesidir
Siyaset

Milli Savunma Bakanı Akar: Kıbrıs, Türkiye’nin milli bir meselesidir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu’nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:42:00 -
Milli Savunma Bakanı Akar: Kıbrıs, Türkiye’nin milli bir meselesidir

Dağlık Karabağ’a ilişkin imzalanan anlaşma sonrasında Türkiye ve Rusya Savunma Bakanlıkları arasında mutabakat muhtırasının imzalandığını anımsatan Akar, “Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor” diye konuştu. KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümünü de bir kez daha kutlayan Akar, şunları söyledi: “KKTC’nin güven içinde olması için elimizden geleni yapmamız lazım. Güvenliği sağlansın ki arkasından refah gelebilsin. Bu konuda bizim tutumumuz belli, Kıbrıs, Türkiye’nin milli bir meselesidir. Yeni dönemde de bu aynı şekilde devam edecektir. Bu arada Rumların uzlaşmaz tutumlarından vazgeçmesi, oradaki Türk varlığının kabul edilmesi, onların egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesi lazım. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi defaten söyledik, zaten bunun bir mümkünatı da yok. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi KKTC’nin hakkına, hukukuna sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz.”

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